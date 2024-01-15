Тульский «Арсенал» не взял на сборы опытного опорника

Тульский «Арсенал» на взял на зимние сборы опытного 33-летнего опорного полузащитника Алексея Померко. Об этом в телеграм-канале пишет Сергей Ильёв.

Теперь Алексей тренируется с другим клубом Мелбет-Первой лиги, астраханским «Волгарём».

«О его переходе в команду Сергея Павлова пока рано говорить. Хавбек живет в Сочи и сам попросился потренироваться с «Волгарем». Трудоустройство своё не форсирует, хотя исключать того, что он может усилить астраханцев, нельзя», - пишет Ильёв.

В общей сложности Померко провёл 12 матчей в «Арсенале» в первой половине текущего сезона. Ранее он выступал за родное «Торпедо», «Амкар», «Крылья Советов», «Сочи» и многие другие клубы из России.