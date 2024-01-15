Президент и главный тренер «Торпедо» попрощались с командой

Президент московского «Торпедо» и главный тренер Артём Горлов попрощались со столичной командой. Об этом сообщает в своём телеграм-канале Сергей Ильёв.

По его информации, это случилось сегодня на клубной тренировке. Как отмечает журналист, Савин еще какое-то время будет передавать дела новому руководству, но на решения в клубе влиять уже не сможет.

Место Савина займет депутат Московской областной думы Александр Волнушкин, ранее он входил в наблюдательный совет «Химок». Когда подмосковный клуб выходил в РПЛ, он занимался его оперативной деятельностью. Спортивным директором «Торпедо» будет Дмитрий Рыскин, сын менеджера «Ростова» Алексея Рыскина. Главным тренером — Олег Кононов.