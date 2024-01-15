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Мелбет-Первая лига

Тихонов: С удовольствием бы позвал Аленичева и Титова в «Енисей»

15 Января 2024 • 16:37 Комментировать

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему не пригласил в свой штаб Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

«В штабе будут работать те люди, которые есть в клубе. Аленичев и Титов — мои друзья, но они боевая единица. Я бы с удовольствием их позвал», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Напомним, ранее Тихонов уже возглавлял красноярский клуб с 2016 по 2017 год.

Последним местом работы 53-летнего специалиста была «Астана», где он работал с 2020 по 2021 год.

«Енисей» отправился на перерыв, находясь на десятой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 24 зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Егор Титов Дмитрий Аленичев Енисей ещё теги
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