Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»

Бывший футболист «Химок» Миодраг Йованович попытался объяснить, почему относится к подмосковному клубу с особым трепетом. Серб признался, что в этой команде его даже не считал легионером.

«Были моменты, когда меня звали в другие клубы, предлагали больше денег. Но я отказывался, потому что «Химки» — клуб моего сердца», – цитируют Йовановича «Вести Подмосковья».

46-летний Йованович большую часть своей футбольной карьеры провёл именно в «Химках». Миодраг выступал за подмосковных клуб целых 8 лет, за которые успел провести 224 матча. Защитник покинул «Химки» в 2009 году после вылета команда из Российской премьер-лиги.