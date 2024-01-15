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Миодраг Йованович объяснил, почему отказывал другим клубам и оставался в «Химках»

15 Января 2024 • 16:28 Комментировать
Химки
...
Тюмень
03.03 18:00

Бывший футболист «Химок» Миодраг Йованович попытался объяснить, почему относится к подмосковному клубу с особым трепетом. Серб признался, что в этой команде его даже не считал легионером.

«Были моменты, когда меня звали в другие клубы, предлагали больше денег. Но я отказывался, потому что «Химки» — клуб моего сердца», – цитируют Йовановича «Вести Подмосковья».

46-летний Йованович большую часть своей футбольной карьеры провёл именно в «Химках». Миодраг выступал за подмосковных клуб целых 8 лет, за которые успел провести 224 матча. Защитник покинул «Химки» в 2009 году после вылета команда из Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Миодраг Йованович

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