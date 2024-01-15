Стало известно, когда Кононов возглавит «Торпедо»

Известный футбольный тренер Олег Кононов возглавит столичное «Торпедо» в ближайшие несколько дней.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», о назначении 57-летнего специалиста на пост рулевого «автозаводцев» будет объявлено в среду, 17 января.

Напомним, что нынешний сезон московская команда начала под руководством испанца Пепа Клотета, которого уволили в начале октября. Последние восемь туров первого дивизиона команда провела под руководством Артёма Горлова.

После первой половины сезона «Торпедо» набрало 27 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.