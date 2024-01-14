Тихонов рассказал, что изменилось в «Енисее» за семь лет

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос об изменениях в красноярском клубе.

Напомним, это второй приход Тихонова в команду. Ранее он возглавлял «Енисей» с 2016 по 2017 год.

«Многое поменялось за семь лет. И руководс­тво, и 80 процентов команды. Нам будет непросто, тем более команда в четырех очк­ах от зоны вылета. Несколько ведущих фут­болистов потеряли, работы непочатый край», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

«Енисей» завершил первую часть сезона на десятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев в 20 турах набрать 24 очка.

Возобновление сезона после зимней паузы запланировано на начало марта.