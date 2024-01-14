Тихонов ответил, возьмёт ли Мостового в «Енисей»

Новоиспеченный главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном приглашении бывшего футболиста сборной России в свой штаб.

«Разговоры о Царе в штабе? Нет, его не будет», - приводятся слова специалиста в бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Напомним, что Мостовой проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза.

По итогам первой половины сезона Мелбет-Первой лиги «Енисей» набрал 24 очка. Команда находится на десятой строчке в турнирной таблице. Матчи первого дивизиона возобновятся в марте.

Аленичев прокомментировал назначение Тихонова в «Енисей»