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Мелбет-Первая лига

Тихонов ответил, возьмёт ли Мостового в «Енисей»

14 Января 2024 • 12:23 Комментировать

Новоиспеченный главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном приглашении бывшего футболиста сборной России в свой штаб.

«Разговоры о Царе в штабе? Нет, его не будет», - приводятся слова специалиста в бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Напомним, что Мостовой проходит обучение на тренера в академии Российского футбольного союза.

По итогам первой половины сезона Мелбет-Первой лиги «Енисей» набрал 24 очка. Команда находится на десятой строчке в турнирной таблице. Матчи первого дивизиона возобновятся в марте.

Аленичев прокомментировал назначение Тихонова в «Енисей»

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Александр Мостовой Андрей Тихонов Енисей ещё теги
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