«Шиннику» интересен Кутепов, но у ярославцев почти нет шансов на игрока

Ярославскому «Шиннику» из Мелбет-Первой лиги интересен Илья Кутепов, который защищает цвета «Велеса», что выступает лигой ниже. Об этом пишет в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв. Правда, отмечая, что у ярославцев почти нет шансов на подписание знаменитого игрока.

«Из ярославского клуба звонили 30-летнему игроку - но на этом все и завершилось. «Велес» не отпустит Кутепова, а главное, что и сам участник чемпионата мира 2018 года не хочет уезжать из Москвы: у него маленький ребенок. Финансами же волжане вряд ли могут его соблазнить», - поясняет Ильёв.

Кутепов сыграл с момента перехода в «Велес» в сентябре 11 матчей за свой клуб, в которых забил два гола.