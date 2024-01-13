Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Черышев готов продолжить карьеру в Казахстане

13 Января 2024 • 13:22 Комментировать

Российский специалист Дмитрий Черышев, который занимает пост главного тренера ярославского «Шинника», заявил о том, что готово рассмотреть предложения из чемпионата Казахстана.

«Предложений из Казахстана не поступало. Будут - рассмотрим!» - передает слова наставника Legalbet.kz.

Напомним, что Дмитрий занял пост главного тренера ярославского коллектива в декабре прошлого года. До этого он работал в чемпионате Андорры.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. Матчи турнира возобновятся в начале марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Черышев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» ​«Спартак» решил судьбу Мозеса Мбаппе может перейти только в два клуба ​Бензема принял решение по будущему В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе Салах решил, где продолжит карьеру Назван основной вратарь «Реала» на следующий сезон ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Грузинский бриллиант рассыпается: Почему Кварацхелия выглядит хуже, чем в прошлом сезоне
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Января
13:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев готов продолжить карьеру в Казахстане
12 Января
23:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов: «Задача «Енисея» выигрывать каждый матч»
21:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренировочное поле игроков «Акрона» оккупировали гуси видео
17:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В Минспорта Красноярского края объяснили назначение Тихонова в «Енисей» 1
16:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Леон Сатурн» Воротников рассказал о целях команды на сезон
12:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» усилился полузащитником «Зенита» официально
10:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Чепчугов: «Мостовому гордость не позволит быть ассистентом Тихонова»
10:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Чепчугов поздравил Тихонова с назначением в «Енисей»
10:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов возглавит московский клуб
09:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» подписал экс-игрока «Арсенала» Яковлева эксклюзив
11 Января
22:09 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» хотят видеть Мостового в штабе Тихонова
22:02 · Россия. Премьер-лига
Два клуба претендуют на молодого таланта московского «Динамо»
17:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» подписал лучшего ассистента Первой лиги официально
17:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Пименов оценил шансы Тихонова вывести «Енисей» в РПЛ
17:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» подписали экс-игрока «Торпедо» официально
Все новости
Рекомендуем