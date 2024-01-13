Черышев готов продолжить карьеру в Казахстане

Российский специалист Дмитрий Черышев, который занимает пост главного тренера ярославского «Шинника», заявил о том, что готово рассмотреть предложения из чемпионата Казахстана.

«Предложений из Казахстана не поступало. Будут - рассмотрим!» - передает слова наставника Legalbet.kz.

Напомним, что Дмитрий занял пост главного тренера ярославского коллектива в декабре прошлого года. До этого он работал в чемпионате Андорры.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. Матчи турнира возобновятся в начале марта.