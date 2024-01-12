Тихонов: «Задача «Енисея» выигрывать каждый матч»

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о задачах своей команды. Напомним, что Тихонов принял команду, которая идёт на 10-м месте в Мелбет-Первой лиге и лишь на четыре очка отрывается от зоны вылета.

«Задача — выигрывать каждый матч. Глупо бросаться словами и говорить, что наша задача — выйти в РПЛ, потому что отставание слишком большое», - цитирует Тихонова телеканал «Матч ТВ».

Тренер добавил, что красноярскому клубу предстоит очень тяжёлая работа на зимних сборах.

Ранее в Минспорта Красноярского края объяснили, почему решили назначить Тихонова на тренерский мостик команды.