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Мелбет-Первая лига

Тихонов: «Задача «Енисея» выигрывать каждый матч»

12 Января 2024 • 23:00 Комментировать

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался о задачах своей команды. Напомним, что Тихонов принял команду, которая идёт на 10-м месте в Мелбет-Первой лиге и лишь на четыре очка отрывается от зоны вылета.

«Задача — выигрывать каждый матч. Глупо бросаться словами и говорить, что наша задача — выйти в РПЛ, потому что отставание слишком большое», - цитирует Тихонова телеканал «Матч ТВ».

Тренер добавил, что красноярскому клубу предстоит очень тяжёлая работа на зимних сборах.

Ранее в Минспорта Красноярского края объяснили, почему решили назначить Тихонова на тренерский мостик команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей
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