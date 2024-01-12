Игрокам тольяттинского «Акрона» перед тренировкой на сборах в ОАЭ пришлось сначала решить немного иную от тренировочного плана задачу. Тренировочное поле тольяттинцев оккупировали птицы. Видео поделилась пресс-служба команды.

«Это наша территория», - гласит подпись под видео в телеграм-канале клуба, на котором игроки «Акрона» прогоняют незваных гостей.

Напомним, что «Акрон» завершил первую часть сезона в Мелбет-Первой лиге на третьем месте турнирной таблицы с 35 набранными очками. Отставание от первого места составляет всего лишь два балла. Главным тренером команды является Заур Тедеев.