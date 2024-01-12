В Минспорта Красноярского края объяснили назначение Тихонова в «Енисей»

На неделе легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов стал главным тренером флагмана красноярского футбола – местного «Енисея». Министр спорта Красноярского края Денис Петровский объяснил такой выбор.

«Он хорошо знает Красноярск, футбольную инфраструктуру — манеж, стадион, с некоторыми из футболистов он знаком. Так что времени на адаптацию много не понадобится», - делится Петровский для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что некогда участник РПЛ «Енисей» уже не первый год выступает в Мелбет-Первой лиге. Сейчас у клуба 10-е место турнирной таблицы, по итогам прошлого сезона сибиряки попали в стыковые матчи, но проиграли дважды «Факелу».