Игрок «Леон Сатурн» Воротников рассказал о целях команды на сезон

Форвард «Леон Сатурн» Илья Воротников назвал цель подмосковного коллектива на новый сезон.

«Все готовятся к решению задачи и, уверен, что настрой в команде будет максимальным. Будем стараться её выполнить. Двигаться вперёд день за днём, а потом увидим результат. Главное – как можно чаще радовать болельщиков и достичь в итоге поставленной цели», — приводит слова футболиста пресс-служба команды.

Также нападающий отметил, что «Леон Сатурн» обладает хорошей тренировочной базой, что выделяет раменцев на фоне остальных коллективов Первой и Второй лиги.

В рамках зимнего сбора «Леон Сатурн» проведёт два матча 27 января и 4 февраля против «Композита» и «Кванта» соответственно.