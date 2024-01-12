Воспитанник академии петербургского «Зенита» Илья Родионов сменил клубную прописку. Новым местом работы 19-летнего атакующего полузащитника стал новороссийский «Черноморец».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны подписали арендный договор с правом последующего выкупа.

В первой половине нынешнего сезона Родионов выступал за вторую команду «Зенита». Полузащитник принял участие в 16 поединках второго дивизиона, отметившись пятью забитыми мячами.

«Черноморец» неудачно выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 туров новороссийская команда с 18 очками замыкает турнирную таблицу.