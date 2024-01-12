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Мелбет-Первая лига

Чепчугов: «Мостовому гордость не позволит быть ассистентом Тихонова»

12 Января 2024 • 10:38 Комментировать

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что Александр Мостовой не согласится на роль ассистента Андрея Тихонова в красноярском «Енисее».

«Руководство «Енисея» хотело бы сделать Мостового помощником Тихонова? Мостовой не готов к роли помощника, ему гордость не позволит начать с этого свою тренерскую карьеру», - передает слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что Тихонов занял пост рулевого красноярской команды несколько дней назад.

В текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги красноярский клуб набрал 24 балла после 20 туров. «Енисей» занимает десятую строчку в турнирной таблице. Розыгрыш турнира возобновится в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сергей Чепчугов Енисей Александр Тихонов ещё теги
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