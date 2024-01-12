Кононов возглавит московский клуб

Московское «Торпедо» выбрало нового главного тренера. Как сообщается в телеграм-канале Сергея Ильева, пост наставника «автозаводцев» займет бывший рулевой «Спартака» Олег Кононов.

В настоящий момент пост главного тренера столичного коллектива занимает Артём Горлов.

В нынешнем сезоне «Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 проведенных туров московская команда набрала 27 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В первом поединке после зимнего перерыва «автозаводцы» на выезде встретятся с красноярским «Енисеем». Матч состоится в начале марта.