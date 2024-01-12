Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Яковлев определился с новым клубом. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 24-летнего хавбека подписал представитель Мелбет-Первой лиги – ярославский «Шинник».

В первой половине нынешнего сезона Михаил принял участие в четырех поединках «Арсенала», в которых получил одну желтую карточку.

После 20 сыгранных туров первого дивизиона «Шинник» набрал 24 балла. Ярославская команда занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. Матчи Мелбет-Первой лиги возобновятся в начале марта.