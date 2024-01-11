Лучший ассистент текущего сезона Мелбет-Первой лиги Никита Глушков пополнил состав тольяттинского «Акрона». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Глушкову 29 лет, его предыдущим клубом был красноярский «Енисей», выступающий в этой же лиге. В составе красноярцев футболист оформил в 19 матчах этого сезона два забитых гола и шесть голевых передач. За сибирский клуб Глушков выступал на протяжении четырёх последних сезонов. Это уже второй новичок «Акрона» в зимнее трансферное окно.

Напомним, что «Акрон» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы лиги с 35 баллами.