Пименов оценил шансы Тихонова вывести «Енисей» в РПЛ

На днях красноярский «Енисей» объявил имя нового главного тренера. Им стал легендарный в прошлом игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов. Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил шансы Тихонова вывести сибиряков в Премьер-лигу.

«Есть ли в этом году у Тихонова шанс вывести «Енисей» в РПЛ? Шансы в этом сезоне минимальны, но такую задачу можно будет поставить на будущий год», - говорит Пименов телеканалу «Матч ТВ», добавив, что ему будет очень интересно посмотреть на «Енисей» Тихонова.

«Енисей» по итогам 20 туров сезона в Мелбет-Первой лиге разместился лишь на 10-м месте турнирной таблицы, а от второго места отставание огромное – 12 баллов.