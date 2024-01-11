Подмосковные «Химки» официально презентовали новичка – это белорусский 26-летний полузащитник Роман Юзепчук.

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, игрок центра поля подписал контракт по необычной схеме 2,5+1.

Напомним, что этот сезон Юзепчук начал, будучи игроком конкурента «Химок», столичного «Торпедо», но в конце ушедшего года у него закончился контракт. Выступал за столичную команду Роман с зимы 2023 года.

Всего Юзепчук сыграл в первой части сезона Мелбет-Первой лиги за торпедовцев 17 матчей, в них он смог отличиться двумя забитыми голами.

До переезда в Россию прошлой зимой Юзепчук защищал цвета солигорского «Шахтёра».