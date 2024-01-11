Ивахов: «Тихонов и футболисты «Енисея» сильны в атакующем футболе»

Экс-наставник «Енисея» Алексей Ивахов высказался о назначении Андрея Тихонова новым главным тренером красноярского коллектива.

«Тихонов и «Енисей» — хороший симбиоз. Андрей Валерьевич и сегодняшние футболисты «Енисея» сильны в атакующем футболе. Будем ждать хорошей игры и результата», — приводит слова Ивахова «Чемпионат».

По мнению специалиста, после долгой паузы Тихонов сможет совершить рывок в своей карьере за счет большого желания и своей работоспособности.

Ранее «Енисей» объявил о назначении 53-летнего Тихонова главным тренером.

После 20 туров команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиге, сумев набрать 24 очка.