Каррера отреагировал на назначение Тихонова в «Енисей»

Итальянский специалист Массимо Каррера, который известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке», отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост рулевого красноярского «Енисея».

«Рад за Тихонова! Вел ли я переговоры с «Енисеем»? Это ложь. Я ни с кем не договаривался, никто не звонил мне», - передает слова итальянца «Спорт-Экспресс».

О назначении Тихонова было объявлено в среду, 10 января. После первой половины сезона красноярский коллектив набрал 24 балла и находится на десятой позиции в турнирной таблице. Матчи Мелбет-Первой лиги возобновятся в начале марта.