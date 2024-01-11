Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тарханов: Мостового не следовало приглашать в «Енисей»

11 Января 2024 • 12:05 Комментировать

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о том, что Александр Мостовой не стал главным тренером «Енисея».

Эксперт считает верным решением то, что что красноярский клуб сделал ставку на Андрея Тихонова, ведь остальные кандидаты не подходили на эту должность, так как им нужен опытный специалист, который способен дать новый импульс.

«Мостового не следовало приглашать: у него вообще нет опыта работы тренером. И я не думаю, что он мог бы помочь «Енисею» бороться за путевку в РПЛ», - приводит слова Тарханова RT.

«Енисей» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Александр Тарханов Енисей ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
12:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
Каррера отреагировал на назначение Тихонова в «Енисей»
12:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тарханов: Мостового не следовало приглашать в «Енисей»
12:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Титова не будет в тренерском штабе Тихонова
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кавазашвили рад назначению Тихонова на должность главного тренера «Енисея»
10:52 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов озвучил задачи «Енисея» на сезон
10:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов прокомментировал назначение в «Енисей»
08:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Колыванов высказался о назначении Тихонова в «Енисей»
08:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Масалитин оценил назначение Тихонова в «Енисей»
10 Января
20:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хаджи: «Желаю Тихонову вывести «Енисей» в РПЛ»
20:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Павлюченко считает, что Тихонов вернёт «Енисей» в РПЛ
20:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тарханов оценил назначение Тихонова в «Енисей»
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мостовой отреагировал на назначение Тихонова в «Енисей»
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов — новый главный тренер «Енисея» официально
19:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» вышли из отпуска
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мостовой: «Я в шорт-листе «Енисея» с Каррерой? Скорее, это он со мной»
Все новости
Рекомендуем