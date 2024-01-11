Тарханов: Мостового не следовало приглашать в «Енисей»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о том, что Александр Мостовой не стал главным тренером «Енисея».

Эксперт считает верным решением то, что что красноярский клуб сделал ставку на Андрея Тихонова, ведь остальные кандидаты не подходили на эту должность, так как им нужен опытный специалист, который способен дать новый импульс.

«Мостового не следовало приглашать: у него вообще нет опыта работы тренером. И я не думаю, что он мог бы помочь «Енисею» бороться за путевку в РПЛ», - приводит слова Тарханова RT.

«Енисей» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги.