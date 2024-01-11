Титова не будет в тренерском штабе Тихонова

Российский специалист Егор Титов не будет работать в тренерском штабе Андрея Тихонова, который накануне занял пост наставника красноярского «Енисея». Об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

Напомним, что Титов работал в «Енисее» с 2017 по 2019 год. В тот период специалист являлся помощником Дмитрия Аленичева.

После первой половины сезона Мелбет-Первой лиги красноярский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице. «Енисей» набрал 24 балла в 24 матчах. Поединки первого дивизиона возобновятся в начале марта.