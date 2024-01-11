Кавазашвили рад назначению Тихонова на должность главного тренера «Енисея»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Андрея Тихонова на должность главного тренера красноярского «Енисея».

Эксперт отметил, что это прекрасная новость, ведь он всегда призывал к тому, чтобы легендарные футболисты пробовали себя в роли главных тренеров, и, по его мнению, нужно начинать со Второй или Первой лиги.

«Тихонов — очень грамотный человек во всех отношениях. Я очень рад, что он будет при деле и будет работать в «Енисее», а это очень серьезный соперник для многих команд», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что о назначении было объявлено вчера, 10 января.