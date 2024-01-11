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Мелбет-Первая лига

Тихонов озвучил задачи «Енисея» на сезон

11 Января 2024 • 10:52 Комментировать

Новоиспеченный главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался касательно задач своей команды на вторую половину сезона Мелбет-Первой лиги.

«Задача - радовать болельщиков победами и стремиться подняться как можно выше. Конечно же, с прицелом на будущий год. Но шансы всегда есть, и мы будем играть только на победу», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что после первой половины сезона красноярский коллектив располагается на десятой строчке в турнирной таблице первого дивизиона. Матчи Мелбет-Первой лиги возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей
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