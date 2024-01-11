Тихонов озвучил задачи «Енисея» на сезон

Новоиспеченный главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался касательно задач своей команды на вторую половину сезона Мелбет-Первой лиги.

«Задача - радовать болельщиков победами и стремиться подняться как можно выше. Конечно же, с прицелом на будущий год. Но шансы всегда есть, и мы будем играть только на победу», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что после первой половины сезона красноярский коллектив располагается на десятой строчке в турнирной таблице первого дивизиона. Матчи Мелбет-Первой лиги возобновятся в начале марта.