Тихонов прокомментировал назначение в «Енисей»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Андрей Тихонов прокомментировал назначение на пост наставника красноярского «Енисея».

«Возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Всё решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал - что, чего, как - и принял решение», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

У руля красноярской команды Тихонов сменил Эдуарда Штейнбрехера, которого уволили в декабре 2023 года. По итогам первой половины сезона «Енисей» занимает десятое место в таблице первого дивизиона.