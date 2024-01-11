Колыванов высказался о назначении Тихонова в «Енисей»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов, ныне занимающий пост рулевого «Текстильщика», прокомментировал новость о назначении Андрея Тихонова наставником красноярского «Енисея».

«Желаю Андрею Валерьевичу только удачи. Он добивался успехов с «Енисеем». Надеюсь, что это повторится и команда вновь сможет побороться за путевку в РПЛ», - цитирует специалиста RT.

О назначении Тихонова было объявлено в среду, 10 января. У руля красноярского коллектива россиянин сменил Эдуарда Штейнбрехера, отправленного в отставку в декабре прошлого года. По итогам первой части сезона «Енисей» занимает десятое место в таблице первого дивизиона.