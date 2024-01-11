Масалитин оценил назначение Тихонова в «Енисей»

Бывший игрок московского ЦСКА, а ныне футбольный эксперт Валерий Масалитин прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост рулевого красноярского «Енисея».

«Енисей» близок к спартаковскому футболу, мелкий и средний пас. Такое назначение пойдет на пользу как Тихонову, так и «Енисею», - передает слова Масалитина Betonmobile.

Напомним, что о назначении Тихонова было объявлено 10 января. Ранее тренер уже работал в Красноярске в период с 2016 по 2017 год.

По итогам первой части сезона Мелбет-Первой лиги «Енисей» набрал 24 балла. Подопечные Тихонова находятся на десятой позиции в турнирной таблице.