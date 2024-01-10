Хаджи: «Желаю Тихонову вывести «Енисей» в РПЛ»

Известный функционер Александр Хаджи, работавший в «Спартаке», прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост наставника «Енисея».

«Я рад за Андрея Тихонова — хороший, очень порядочный парень. Давно пора ему вернуться к тренерской работе. Он много умеет и знает. Желаю ему вывести команду в РПЛ», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Кроме того, специалист заявил, что хотел бы видеть во главе российских команд Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Александра Мостового, отметив, что у нас слишком много иностранных тренеров, но отечественные специалисты ничем им не уступают.

10 января «Енисей» официально объявил о возвращении Тихонова на пост главного тренера команды, которую он покинул в 2017 году.