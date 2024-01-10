Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Павлюченко считает, что Тихонов вернёт «Енисей» в РПЛ

10 Января 2024 • 20:23 Комментировать

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о возвращении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

«Для меня это радостная новость. Андрей уже работал в «Енисее», это тот тренер, который знает, как играть в красивый футбол. У него есть большой игроцкий и тренерский опыт. Уверен, у Андрея все получится», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если «Енисей» ставит задачу по выходу в Российскую премьер-лигу, то Тихонов может ее выполнить.

На зимний перерыв красноярский клуб ушел на десятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав в 20 матчах 24 очка.

Тихонов — новый главный тренер «Енисея»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Андрей Тихонов Енисей ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​Холанн перейдёт в «Барселону» Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
20:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Хаджи: «Желаю Тихонову вывести «Енисей» в РПЛ»
20:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Павлюченко считает, что Тихонов вернёт «Енисей» в РПЛ
20:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тарханов оценил назначение Тихонова в «Енисей»
20:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мостовой отреагировал на назначение Тихонова в «Енисей»
19:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов — новый главный тренер «Енисея» официально
19:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» вышли из отпуска
13:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Мостовой: «Я в шорт-листе «Енисея» с Каррерой? Скорее, это он со мной»
12:14 · Россия. Мелбет-Первая лига
Клуб Басты отреагировал на информацию об уходе из футбола
08:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» Махачкала усилилось колумбийским игроком
09 Января
16:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Каррера ответил на вопрос о возможной работе в «Енисее»
14:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов высказался о будущем Бердыева
13:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черышев: «Миранчуку пора покинуть «Аталанту»
12:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гендиректор «Енисея»: Мне интересны Карпин, Каррера, Мостовой, Хенес
12:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук близок к переходу в «Химок» 1 слухи
11:37 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ахмата» Волков проведёт вторую часть сезона в «Ленинградце» официально
Все новости
Рекомендуем