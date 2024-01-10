Павлюченко считает, что Тихонов вернёт «Енисей» в РПЛ

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился комментарием о возвращении Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

«Для меня это радостная новость. Андрей уже работал в «Енисее», это тот тренер, который знает, как играть в красивый футбол. У него есть большой игроцкий и тренерский опыт. Уверен, у Андрея все получится», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если «Енисей» ставит задачу по выходу в Российскую премьер-лигу, то Тихонов может ее выполнить.

На зимний перерыв красноярский клуб ушел на десятой позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав в 20 матчах 24 очка.

Тихонов — новый главный тренер «Енисея»