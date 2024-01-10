Тарханов оценил назначение Тихонова в «Енисей»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост наставника красноярского «Енисея».

«Хорошее назначение, у Тихонова большой опыт тренерской работы. К тому же он уже тренировал «Енисей», знает клуб и некоторых футболистов», — заявил Тарханов «Матч ТВ».

Стоит сказать, что это уже второй приход Тихонова в «Енисей». Ранее он руководил командой в сезоне-2016/17 и занял с ней третье место в Мелбет-Первой лиге.

Отметим, что 53-летний Тихонов был без работы с ноября 2021 года, когда покинул «Астану».

«Енисей» завершил первую часть сезона на десятой позиции, набрав 24 очка в 20 матчах.