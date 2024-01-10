Мостовой отреагировал на назначение Тихонова в «Енисей»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Тихонова главным тренером «Енисея».

Ранее сообщалось, что Мостовой находится в числе кандидатов на пост наставника клуба из Красноярска.

Эксперт рассказал, что перед Новым годом ему позвонили из «Енисея», но вопрос решили отложить, однако после этого ничего не произошло.

«Видел, что помимо моей фамилии, было еще фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного «ноунейма» какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По итогам 20 туров «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, сумев набрать 24 очка.