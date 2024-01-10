Бывший тренер «Краснодара» и «Спартака» Андрей Тихонов стал новым наставником «Енисея». Об этом красноярский клуб сообщает в своем официальном телеграм-канале.

«ФК «Енисей» рад началу сотрудничества! Удачи, Андрей Валерьевич!» — написала пресс-служба команды.

Напомним, ранее 53-летний специалист уже возглавлял «Енисей» с июня 2016 по май 2017 года и завоевал вместе с командой бронзовые медали второго по силе российского дивизиона.

Ранее сообщалось, что красноярский клуб может пригласить Александра Мостового, но в итоге «Енисей» сделал ставку на Тихонова.

После 20 туров «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка.