«Химки» вышли из отпуска

Футболисты подмосковных «Химок» вышли из отпуска и скоро приступят к тренировочным занятиям.

Как сообщают «Вести Подмосковья», все игроки уже прошли медицинское обследование и готовы к сборам, которые будут проходить в Турции ближайшие полтора месяца.

Отмечается, что состав «Химок» должен пополнить 26-летний защитник Роман Юзепчук, который уже прибыл в расположение команды, но пока не заключил контракт.

Кроме того, «красно-черные» хотят подписать атакующего хавбека Йорди Рейну, а также Романа Акбашева из «Ростова», сообщает источник.

Напомним, концовка первой части сезона получилась для «Химок» очень удачной. В 20 турах подопечные Андрея Талалаева набрали 36 очков и ушли в отпуск на второй позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.