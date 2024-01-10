Мостовой: «Я в шорт-листе «Енисея» с Каррерой? Скорее, это он со мной»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении на пост главного тренера красноярского «Енисея».

«Я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея». В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а я не я с ним», - приводятся слова Мостового на страницах Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне красноярский коллектив выступает в Мелбет-Первой лиге. После 20 проведенных туров «Енисей» набрал 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице.