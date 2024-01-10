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Мелбет-Первая лига

«Динамо» Махачкала усилилось колумбийским игроком

10 Января 2024 • 08:33 Комментировать

Колумбийский защитник Франциско Кампо, последним место работы которого был карагандинский «Шахтёр», продолжит карьеру в российском футболе.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, 23-летнего южноамериканца подписало махачкалинское «Динамо». В российский коллектив футболист перебрался на правах свободного агента.

За «Шахтёр» Кампо выступал с февраля 2023 года. В составе этой команды колумбиец сыграл 22 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» с 37 очками занимает первое место в таблице.

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