«Динамо» Махачкала усилилось колумбийским игроком

Колумбийский защитник Франциско Кампо, последним место работы которого был карагандинский «Шахтёр», продолжит карьеру в российском футболе.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, 23-летнего южноамериканца подписало махачкалинское «Динамо». В российский коллектив футболист перебрался на правах свободного агента.

За «Шахтёр» Кампо выступал с февраля 2023 года. В составе этой команды колумбиец сыграл 22 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» с 37 очками занимает первое место в таблице.