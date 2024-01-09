​Каррера ответил на вопрос о возможной работе в «Енисее»

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев включил Массимо Карреру в список тренеров, которые ему интересны. Итальянский специалист дал комментарий на этот счёт – у Карреры спросили, хотел ли бы он возглавить «Енисей».

«Пока из клуба со мной никто не связывался. Если всё сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно», - цитирует Карреру Sport24.

«Енисей» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице. В двадцати турах команда смогла набрать 24 зачётных балла.

Ранее в России Массимо Каррера работал со «Спартаком» и даже приводил команду к чемпионству в 2017 году.