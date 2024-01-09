Газизов высказался о будущем Бердыева

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о будущем главного тренера клуба Курбана Бердыева.

Ранее СМИ сообщали, что 71-летний специалист входит в число кандидатов на должность главного тренера сборных Ирана и Азербайджана.

Спортивный функционер отметил, что у него нет никаких опасений, что наставник покинет команду.

«Думаю, что Курбана Бекиевича все устраивает. Смысл об этом разговаривать?» - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

«Динамо» выступает в Первой лиге и после 20 туров является единоличным лидером турнирной таблицы, опережая «Химки» на один балл.