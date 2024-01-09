Черышев: «Миранчуку пора покинуть «Аталанту»

Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением о карьере полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Футболисты приходят и уходят из «Аталанты», а Алексей до сих пор на втором плане. Если он сменит клуб, то это пойдeт ему на пользу. Может, уже пора менять клубную прописку», - передает слова наставника ярославского «Шинника» журналист «Советского спорта».

В нынешнем сезоне Миранчук поучаствовал в 15 поединках за команду из Бергамо, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Срок контракта между полузащитником и «Аталантой» истекает в 2025 году.