Гендиректор «Енисея»: Мне интересны Карпин, Каррера, Мостовой, Хенес

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев высказался о возможном назначении на должность главного тренера красноярской команды Александра Мостового.

«Лично мне, как кандидаты на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенес», - приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

Напомним, что ранее переговоры велись с Дмитрием Кузнецовым, но наставник 2DROTS отказался возглавить «Енисей» по семейным обстоятельствам.

«Енисей» выступает в Первой лиге и после 20 туров занимает десятое место в турнирной таблице.