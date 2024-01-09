Бывший защитник московского «Торпедо» Роман Юзепчук близок к переходу в «Химки», об этом сообщил журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым».

Как сообщает источник, вчера, 8 января, футболист прошёл медицинский осмотр перед переходом в подмосковный клуб.

На данный момент 26-летний белорусский футболист находится в статусе свободного агент после того, как у него закончился контракт с «автозаводцами», за которых он выступал на протяжении последнего года.

На счету Юзепчука 22 игры за национальную сборную Беларуси, в которых он смог отметиться одним забитым мячом.