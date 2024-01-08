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Мелбет-Первая лига

Гаджиев – о Бердыеве: «Он не прикован к нам цепями»

08 Января 2024 • 22:08 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о действующем тренере динамовцев Курбане Бердыеве. Под его руководством клуб идёт на первом месте в Мелбет-Первой лиге.

Ранее слухи связывали Бердыева с возможным назначением в сборную Азербайджана, которая, провалив очередной отбор на крупный турнир, без тренера.

«Наш контракт не означает, что он прикован к нам цепями. Он может свободно уйти, куда хочет и когда хочет. Мы же не в кандалы его заковали», - говорит Гаджи Муслимович «РБ Спорту».

В «Динамо» Бердыев пришёл относительно недавно – летом 2023 года. Его подопечные с 37 баллами возглавляют турнирную таблицу первенства.

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Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев Сборная Азербайджана Динамо Махачкала ещё теги
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