Гаджиев – о Бердыеве: «Он не прикован к нам цепями»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о действующем тренере динамовцев Курбане Бердыеве. Под его руководством клуб идёт на первом месте в Мелбет-Первой лиге.

Ранее слухи связывали Бердыева с возможным назначением в сборную Азербайджана, которая, провалив очередной отбор на крупный турнир, без тренера.

«Наш контракт не означает, что он прикован к нам цепями. Он может свободно уйти, куда хочет и когда хочет. Мы же не в кандалы его заковали», - говорит Гаджи Муслимович «РБ Спорту».

В «Динамо» Бердыев пришёл относительно недавно – летом 2023 года. Его подопечные с 37 баллами возглавляют турнирную таблицу первенства.