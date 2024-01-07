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Мелбет-Первая лига

Громкий трансфер от «Родины»: Ориньо пополнил столичную команду официально

07 Января 2024 • 17:21 Комментировать
Столичная «Родина» официально представила своего новичка. Это бразилец Ориньо. Легионер пополнил участника Мелбет-Первой лиги как свободный агент.

До переезда в Москву Ориньо выступал в Беларуси за минское «Динамо». 1 января 2024 года у бразильца завершился контракт с минским коллективом.

Ранее в карьере Ориньо были такие знаменитые клубы Бразилии как «Сантос» и «Флуминенсе». Выступает он на позиции левого защитника, однако иногда может подниматься и выше – в полузащиту на тот же левый фланг.

«Родина» по итогу 20 туров Мелбет-Первой лиги расположилась на седьмом месте турнирной таблицы с 28 баллами. В прошлом сезоне команда играла в стыковых матчах.


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