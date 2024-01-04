«Химки» узнали своих соперников на турецких сборах

Стало известно расписание товарищеских матчей «Химок» в период зимних сборов, которые пройдут в Турции.

Первая товарищеская игра запланирована на 24 января, когда соперником подмосковной команды станет вторая команда «Краснодара». 4 февраля «Химки» встретятся с«Черноморцем» и «Олимпиком». 11 февраля «красно-чёрные» померятся силами с ереванским «Пюником» и ярославским «Шинником», 20 февраля — с «Чертаново» и ЦСКА. Заключительным игровым днём в Турции станет 25 февраля, когда подопечные Андрея Талалаева проведут матч с «Крыльями Советов». Отмечается, что команды сыграют три тайма по 45 минут.

После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего махачкалинского «Динамо» подмосковная команда отстаёт на один балл.