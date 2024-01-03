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В «Торпедо» высказались о возможном переходе Рейны в «Химки»

03 Января 2024 • 17:55 Комментировать

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном переходе нападающего Йорди Рейны в «Химки».

Спортивный функционер отметил, что  подмосковный клуб сделал официальное предложение.

«Мы официально на него ответили. Пока не сходимся, предложенные противоположной стороной условия нас не устраивают. Ждем Рейну на сборе», - приводит слова Савина журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

Контракт 30-летнего перуанца со столичной командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Рейна принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Йорди Рейна Ярослав Савин ещё теги
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