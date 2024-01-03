В «Торпедо» высказались о возможном переходе Рейны в «Химки»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном переходе нападающего Йорди Рейны в «Химки».

Спортивный функционер отметил, что подмосковный клуб сделал официальное предложение.

«Мы официально на него ответили. Пока не сходимся, предложенные противоположной стороной условия нас не устраивают. Ждем Рейну на сборе», - приводит слова Савина журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

Контракт 30-летнего перуанца со столичной командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Рейна принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.