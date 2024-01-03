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Крижан: «Российский паспорт упростил бы мне жизнь»

03 Января 2024 • 11:39 Комментировать
Акрон
...
Родина Москва
03.03 18:00

Защитник «Родины» Митя Крижан высказался о возможном получении российского гражданства.

По мнению словенского футболиста, российское гражданство значительно упростило бы ему жизнь в нашей стране. Однако всерьёз этим вопросом Крижан пока не занимался.

«Обсуждал этот вопрос с другими легионерами, которые уже получили документ. Но я точно не знаю, что должен сделать, чтобы его получить. Возможно, я хотел бы российский паспорт, так мне было бы гораздо легче путешествовать, не требовалась бы виза», — приводит слова Крижана «РБ Спорт».

Также Крижан отметил, что его не волнует то, как отреагируют на его решение на родине.

В текущем сезоне 26-летний защитник провёл за «Родину» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Митя Крижан

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