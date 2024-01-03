Крижан: «Был шокирован тем, что цены в Москве доходят просто до смешного»

Защитник «Родины» Митя Крижан назвал Москву комфортным для жизни городом с далеко не самыми высокими ценами.

Крижан отметил, что в столице Словении Любляне жизнь обходится гораздо дороже, чем в Москве.

«Был шокирован тем, что всё на самом деле не так дорого. Некоторые цены доходят просто до смешного, взять хотя бы стоимость аренды жилья или поездки на такси. Еда на рынках стоит копейки. В Любляне снять жильё стоит дороже, за такси придётся заплатить на 50 процентов больше, за еду — на 40», — приводит слова Крижана «РБ Спорт».

Кроме того, футболист отметил, что в столице России большинство людей не говорят по-английски.

Напомним, Крижан перешёл в «Родину» в феврале 2023 года из клуба «Браво». В составе московской команды защитник успел провести 32 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.