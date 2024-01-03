Игрок «Родины» Крижан: «Мама беспокоилась из-за того, что я еду в Россию»

Защитник «Родины» Митя Крижан высказался о своём решении продолжить карьеру в России.

По словам словенского футболиста, мама боялась отпускать его в Россию, однако сам Крижан увидел в таком переходе хорошую возможность для развития своей карьеры.

«С папиной стороны всё было нормально, но мама немного беспокоилась, учитывая последние события. Я объяснил ей, что наступил идеальный момент для отъезда. Можно отыграть отличный сезон в Мелбет-Первой лиге и отправиться в Премьер-лигу. Есть большой потенциал», — цитирует Крижана «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Крижан провёл за «Родину» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Цвета московского клуба футболист защищает с февраля 2023 года.