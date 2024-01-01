Московская «Родина» подпишет бразильского защитника Ориньо на правах свободного агента.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с информацией, в услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки».

Последним клубом игрока было минское «Динамо», с которым он прекратил сотрудничество сегодня, 1 января.

Напомним, что столичный клуб стал победителем чемпионата Беларуси прошедшего сезона.

Ранее он выступал за «Сантос» и «Флуминенсе».

«Родина» после 20 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

